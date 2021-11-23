В администрации города в Челябинской области прошли обыски

В администрации Миасского городского округа Челябинской области прошли оперативные мероприятия с участием сотрудников Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

Там подтвердили факт обысков, однако не раскрыли их причину.

Ранее сообщалось, что в день выборов главы Нефтеюганска сотрудники ФСБ пришли с обыском в администрацию города. Отмечалось, что следственные мероприятия связаны с антикоррупционным расследованием против вице-мэра Елены Абрамовой. Позднее Абрамову задержали по подозрению в получении взятки в один миллион рублей.