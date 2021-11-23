Россияне назвали основные цели получения микрозаймов

Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации за последние пять лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты (69 процентов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Qiwi.

Респонденты также назвали основные цели получения ссуд. Чаще всего россияне брали микрозаймы на непредвиденные расходы (38 процентов) и повседневные траты (32 процента). Около 22 процентов заемщиков за последний год брали микрокредиты на развитие бизнеса.

Микрозаймы также использовались для выплат по другим кредитам (21 процента), на ремонт недвижимости, торжественные события (17 процентов). Около 46 процентов опрошенных не исключают, что возьмут микрозаймы в ближайшие полгода.

Ранее сообщалось, что ЦБ считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая в настоящее время составляет один процент в день, и таким образом избавиться от кредитов под 365 процентов годовых.

С 1 июля 2019 года в России введено предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки одним процентом в день. Максимальная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена с текущего одного процента до 0,8 процента в день.

