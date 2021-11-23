40-летняя полулысая женщина изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Жительница США показала свою внешность до и после нанесения косметических средств и удивила пользователей сети переменами, которые произошли с ее лицом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Сначала 40-летняя Кристель Ли (Krystelle Lee) продемонстрировала свой внешний вид без макияжа и прически. В ролике видно, что у американки — короткие волосы, и она частично лысая. На следующих кадрах блогерша нанесла на лицо макияж в нюдовых тонах и придала глазам выразительности при помощи искусственных ресниц черного цвета. Также женщина надела парик из густых каштановых прядей.

Ролик стал вирусным и набрал четыре миллиона просмотров и 460,8 тысячи лайков. Фанаты Ли сочли, что она изменилась до неузнаваемости, и восхитились ее талантом. «Как только видео началось, я сразу понял, что результат будет потрясающим! Я не разочарован», «Я потрясена! Невероятная трансформация!», «Моему мужу пришлось четыре раза посмотреть это видео, чтобы понять, что это один и тот же человек», «Невероятные способности! Вы должны стать популярной», — писали они.

В октябре подписчики назвали магией изменения во внешности блогерши после макияжа. Сначала Кьяра Оуэнс (Ciara Owens) снялась без косметики, позируя в домашней одежде и очках. После этого девушка нанесла на лицо яркий мейкап в стиле smoky eyes, а также накрасила губы помадой в нюдовых оттенках. Помимо этого она распустила волосы, надела пирсинг и кроп-топ с глубоким декольте.