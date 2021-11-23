На Украине отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» приветствует решение США ввести санкции против участников проекта «Северный поток-2». О такой реакции говорится в официальном сообщении на сайте компании.

В энергетической компании еще раз отметили, что Россия использует газ как оружие против Украины и других европейских стран и манипулирует ценами ради одобрения «Северного потока-2». Об этом напомнил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко накануне решения США о введении санкций. «Санкции США — мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия», — заявил Витренко.

Он добавил, что заявление США о принятии санкций только в случае войны поощряет Россию к дальнейшему применению газа в качестве оружия и к военной агрессии против Украины. По мнению Витренко, санкции необходимо ввести как можно скорее. «Если Россия будет играть по правилам и будет использовать газ как товар, а не как оружие, если она не будет использовать его для политических и военных преимуществ — тогда США могут пересмотреть свое решение и отменить санкции», — объяснил председатель правления.

О санкциях против «Северного потока-2» сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ограничительные меры коснулись компании Transadria Ltd, которая участвовала в реализации проекта, и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». Название второго корабля Блинкен не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и неправильными, а также подчеркнул, что в Кремле к ним относятся негативно.