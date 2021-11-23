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Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции против «Северного потока-2»

Цены на газ в Европе выросли на 8,5 процента после санкций США против «Северного потока-2»
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF подорожали на 8,5 процента в ответ на новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Днем 23 ноября цена на газ выросла до 1071,7 доллара за тысячу кубометров. К моменту написания новости топливо торговалось на отметке 1069 долларов за тысячу кубометров. Однако эксперты не ожидают дальнейшего роста стоимости газа.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее США ввели новые ограничительные меры против «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля «Марлин», которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Американское информагентство Bloomberg передает, что американские власти расценивают Transadria Ltd как подставную российскую компанию, зарегистрированную на Кипре.

По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимавой, санкции были введены слишком поздно и уже не повлияют на работу газопровода. «Я не думаю, что эти новые санкции повлияют на цены на газ, поскольку они не могут изменить того факта, что трубопровод уже построен», — заявила Яфимава в разговоре с Bloomberg. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена обязана каждые три месяца посылать в Конгресс отчет о санкциях, и меры против предполагаемого «российского» корабля были ожидаемыми. 

Тем не менее четкая дата запуска газопровода пока не определена, так как 16 ноября немецкий регулятор приостановил его сертификацию. По законам Евросоюза, оператор газопровода, полностью или частично проложенного по территории блока, должен быть независим от поставщика газа. Поэтому «Газпрому» предложили создать дочернюю структуру Nord Stream 2 AG, которая будет отвечать за немецкий участок «Северного потока-2». Запуск станет возможен только в тот момент, когда регулятор Германии проверит обновленную документацию. После появления сообщений о приостановке сертификации газ в Европе подорожал на 15 процентов.

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