Лариса Долина зареклась петь с Моргенштерном

Российская эстрадная певица Ларина Долина зареклась петь с рэпером Моргенштерном. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Когда ведущая спросила артистку, с кем бы она никогда не согласилась записывать песни, та назвала имя Моргенштерна. Она заявила, что отказалась бы работать с ним, так как испытывает к нему человеческую неприязнь.

«Ведет себя недостойно. Во всем должна быть мера, я так считаю. Он меры не знает ни в чем. Он мне не интересен просто», — сказала Долина. При этом она отметила, что могла бы поработать с бывшим саунд-продюсером Моргенштерна Slava Marlow.

Исполнительница также отметила, что ей нравится певец Niletto: «У него очень красивый тембр голоса. Я бы научила его немножко дикции, артикуляции, и мы бы, возможно какой-нибудь дуэт вместе бы и записали. Мне нравится очень тембрально его голос».

По мнению Долиной, с появлением молодых звезд из TikTok «на нет сходит качественная музыка». Она сказала, что ей бы хотелось повернуть молодежь в сторону хорошей музыки, но добавила, что ей вряд ли удастся это сделать.