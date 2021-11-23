Россия
 
Последние новости
В профсоюзе «Учитель» раскритиковали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
Инфекционист усомнился в окончании четвертой волны COVID-19
На западе Москвы обнаружили тело 11-летней школьницы 
Лавров рассказал о взаимном признании России и Венгрии ковид-сертификатов
В Татарстане оценили первый день действия QR-кодов на транспорте
Россиян предупредили о новом скачке цен на жилье
Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции против «Северного потока-2»
Учебный бой Су-35С показали на видео
Певица Луна рассказала о попытках Бардаша склонить ее к групповому сексу
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме ответили на призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Депутат Госдумы Бессараб: истина в вопросе отмены ЕГЭ находится где-то посередине
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ответила на призыв председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ). В беседе с RT парламентарий заявила, что истина в этом вопросе находится «где-то посередине».

По ее словам, ЕГЭ является испытанием как для молодежи, так и для их родителей. «Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены», — сказала депутат и добавила, что с помощью ЕГЭ удалось снять вопросы коррумпированности.

В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова отметила, что родительская общественность давно просит изменить экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ. «Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет», — заявила она и добавила, что считает ненормальным само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ.

Леткова заметила, что никто не против принятия экзаменов в школе, однако они должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребенок не заучивал только правильные ответы».

Ранее Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, так как он является пыткой для молодежи. Также на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» председатель СКР призвал возродить советскую школу образования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты изменения в ЕГЭ 2022 года
Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи
В России прокомментировали последствия полного отказа от ЕГЭ
Другие материалы рубрики
Россия00:0115 ноября

«Я понимал, что останавливаться нельзя»

Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
10:53Сегодня

В Совфеде оценили возможные поставки Киеву американских ракет и минометов

10:44Сегодня

Драка мигрантов со смертельным исходом произошла в Москве

 
10:39Сегодня

Сбежавшая из дома 11-летняя школьница покончила с собой в Москве

Россия00:01 5 ноября
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории

«На руках висели лоскуты кожи»

60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
10:19Сегодня

Россиянам рассказали о работе банков с взволнованными клиентами

 
10:18Сегодня

В еще одном российском регионе ввели QR-коды в транспорте

10:15Сегодня

Депутата Рашкина обвинили во взятке ради охоты

Россия00:03 4 ноября

«Убивали невинных — и все»

НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
09:57Сегодня

Актера госпитализировали в Москве после драки

 
09:47Сегодня

Мэр российского города поручил выборочно проверять QR-коды на транспорте

09:26Сегодня

В российском регионе начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19

Россия
Песков предупредил о новых волнах COVID-19
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
Кремль оценил возможность введения дополнительных ограничений на фоне COVID-19
«Люди доверчивы, их легко сбить с толку»
 
Песков отверг планы России нападать на Украину
«Это значит, что мой ребенок умрет?»
Степу спасет операция на сердце, но в России таких не делают. Ему нужна ваша помощь
В России появилась поражающая зрение после COVID-19 «черная плесень»
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Названы причины национальных конфликтов в СССР
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Лукашенко заявил об отсутствии желающих остаться в Белоруссии мигрантов
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник
Пограничное стояние.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Мигранты в Белоруссии рассказали ООН о смертельной угрозе на их родине
Все материалы
Экономика
Газ в Европе подорожал в ответ на новые санкции против «Северного потока-2»
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Путин запретил отправлять сотрудников с детьми на сверхурочные работы
Полный набор.
Что умеют Huawei Watch GT 3 — стильные смарт-часы для спорта и отдыха
Видеоролик Сбера победил в Каннах
Заработать на образование.
Кто купил Азиатско-Тихоокеанский банк?
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
Заместителя руководителя Красноярской синагоги уличили в педофилии
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение россиян с топором на офис микрокредитной организации попало на видео
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
Следственный комитет возбудил дело после массового отравления россиян суши
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Певица Луна рассказала о попытках Бардаша склонить ее к групповому сексу
Игорь Скляр попал в ДТП
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
Киану Ривз объявил себя мужем Вайноны Райдер
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Уилл Смит рассказал о проблемах со здоровьем от переизбытка секса
Никакой магии.
20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Все материалы
Интернет и СМИ
Информация о письме Розенбаума Путину оказалась фейком
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Комики из шоу «Игра» ответили на обвинения в краже формата у КВН
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Парень помог семье девушки с настройкой роутера и попал в неловкую ситуацию
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Тодоренко пожаловалась на травлю из-за шоу «Орел и решка»
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
В Дубае распродали все роскошные виллы в стиле Lamborghini
SEMA: самые крутые тюнинг-проекты из Города Греха
Тысячи лошадиных сил американского, немецкого и японского происхождения
Kia обновила Carnival для России
Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России
Конкуренты корейских и японских седанов
Российские Hyundai прибавили в цене до 90 тысяч рублей
McLaren Speedtail за 300 миллионов — за что такие деньги?
Видео: трехместный 1000-сильный гиперкар, который уже не купить
В России ужесточат наказание для лихачей
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
К Новому году Сочи украсят интерактивными экранами и световыми композициями
«Северная природа капризна и непредсказуема»
Что нужно знать туристу перед путешествием по Мурманской области?
«Все равно что играть в шахматы».
Почему российская драматургия стала одной из самых сильных в мире
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Город-герой Смоленск.
Какую ошибку допустил Гитлер во время битвы за Смоленск и в результате не получил Москву?
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Хочу жить у моря»
Особенности водных видов спорта в самом западном регионе России
Все материалы