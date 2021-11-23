В Госдуме ответили на призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ответила на призыв председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ). В беседе с RT парламентарий заявила, что истина в этом вопросе находится «где-то посередине».

По ее словам, ЕГЭ является испытанием как для молодежи, так и для их родителей. «Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены», — сказала депутат и добавила, что с помощью ЕГЭ удалось снять вопросы коррумпированности.

В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова отметила, что родительская общественность давно просит изменить экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ. «Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет», — заявила она и добавила, что считает ненормальным само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ.

Леткова заметила, что никто не против принятия экзаменов в школе, однако они должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребенок не заучивал только правильные ответы».

Ранее Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, так как он является пыткой для молодежи. Также на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» председатель СКР призвал возродить советскую школу образования.