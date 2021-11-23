Премьер Британии сходил в «Мир свинки Пеппы» и рассказал об этом на конференции

Премьер-министр Британии Борис Джонсон потерял текст речи на бизнес-конференции в Порт-оф-Тайн и рассказал про свой визит в «Мир свинки Пеппы». Об этом сообщает Reuters. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Пул N3».

Политик указал, что сходил в тематический парк накануне. «Я до сих пор ничего не знал об этом парке, но мне там понравилось. "Мир свинки Пеппы" — это мое место», — подчеркнул он. Британского премьера впечатлила инфраструктура парка, безопасные улицы, а также тишина и спокойная атмосфера.

При этом сами герои «Мира свинки Пеппы» показались Джонсону стереотипными, особенно папа Свин. Политик удивился, что многие из участников конференции не были в этом парке, и призвал всех посетить его. После выступления он подчеркнул, что сказал в ходе речи все, что планировал.

Ранее стало известно, что Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в китайском Пекине. Указанное решение может стать знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае. На данный момент в британском правительстве идет активная дискуссия по этому вопросу.