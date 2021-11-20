Премьер Великобритании Джонсон собрался бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022, которая пройдет в китайском Пекине. Об этом сообщает The Times.

По информации британского издания, данный шаг может стать знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае. Отмечается, что в настоящее время в правительстве Британии идет активная дискуссия по этому вопросу. При этом глава МИД страны Лиз Трасс поддерживает инициативу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом допускает возможность бойкота международного спортивного мероприятия. «Это находится на рассмотрении», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, изучает ли американская администрация возможность бойкота.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. По информации газеты, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца.

