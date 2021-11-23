На Украине выступили с инициативой о переизбрании парламента

Юрий Бойко, депутат Верховной Рады Украины и сопредседатель парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвал к досрочным выборам парламента. С этой инициативой он выступил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает все для того, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте», — заявил Бойко. Он также добавил, что у его политической силы «есть механизмы, как это ускорить».

По его словам, власть теряет доверие из-за «монобольшинства, которое игнорирует нужных людей». «Косвенно мы становимся соучастниками всех их действий», — отметил он.

4 ноября, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины депутат Верховной Рады Гео Лерос с трибуны парламента показал Зеленскому средний палец. Он заявил, что не боится говорить правду, и назвал президента «главным предателем в стране». После этого ему отключили микрофон, и депутат, показав непристойный жест, покинул трибуну.