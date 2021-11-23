Названы причины обращения психологов к другим психологам

Психолог Христосенко: у психологов тоже могут быть психологические проблемы

Михаил Христосенко, психолог, писатель и предприниматель, рассказал о причинах посещения психологами своих коллег. Об этом он сообщил «Вечерней Москве».

Христосенко заявил, что эксперты обращаются за помощью, потому что у них тоже могут быть психологические проблемы. Он отметил, что одному специалисту всегда нужен другой, более компетентный, в качестве супервизора. «Это человек, который при обращении к нему удостоверяет, что с психологом все в порядке, что он в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», — разъяснил писатель. По его мнению, если такого проверяющего нет, то к работе эксперта допускать нельзя.

Среди запросов, которые обсуждаются на подобных приемах, были названы проблемы с взаимоотношениями, деньгами и реализацией. Христосенко отметил, что большая часть психологов в России испытывает трудности из-за нехватки клиентов и средств.

По словам Христосенко, специалист, который не имеет взгляда на свои убеждения со стороны, смотрит на реальность искаженно. Последствиями может стать навязывание своей точки зрения клиентам и необъективность в использовании инструментов, пояснил он.

Ранее психолог Дмитрий Синарев раскрыл способы борьбы с тотальным невезением. Он напомнил, что все в жизни имеет причинно-следственные связи, и если что-то складывается не так, нужно изменить алгоритм действий. Синарев добавил, добавил, что разница между успешными людьми и вечными неудачниками в отношении к происходящему и способности делать выводы.