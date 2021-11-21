Психолог назвала способы уберечь детей от смертельно опасной игры

Психолог Наталья Наумова рассказала «Газете.Ru», как уберечь детей от смертельно опасной игры. Среди подростков стал популярным челлендж «Беги или умри», который предполагает перебежать дорогу перед приближающимися машинами, порой эта забава оканчивается трагическими последствиями.

Специалист отметила, что несовершеннолетние выбирают опасные увлечения, чтобы почувствовать свою значимость, стать популярными среди сверстников и показать, что могут сделать то, что взрослые считают невозможным и страшным.

«С этой целью дети и играют. То есть они хотят понравиться своим сверстникам, показать свою смелость. Но, к сожалению, жизненный опыт у них еще достаточно маленький, они не могут сопоставить все риски и поэтому попадают в такую беду», — добавила Наумова.

Она отметила, что в социальных сетях появляется все больше таких игр, подростки придумывают их сами. Психолог подчеркнула, что для предотвращения таких забав следует дать почувствовать ребенку, что он нужный и значимый, его уважают и ценят родители.

Кроме того, не следует запрещать что-либо своим детям, поскольку запретами можно лишь спровоцировать детей. Следует обсудить ситуацию и направить подростков вопросами, чтобы они сами приняли решение об опасности челленджей и отказались от участия в них добровольно, а не под давлением старших.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко сообщила, что родители не должны позволять ребенку справляться с травлей в школе самостоятельно. Эксперт призвала не говорить ребенку: «Дай сдачи» или «Сам виноват» и перечислила необходимые действия. Следует принять и поддержать ребенка, объяснить ему, как вести себя в определенных ситуациях. Затем родителям нужно обязательно собрать информацию от учителей, директора и школьного психолога.

