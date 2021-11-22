Психолог раскрыл способы борьбы с тотальным невезением

Психолог Дмитрий Синарев в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способы борьбы с тотальным невезением. Он напомнил, что все в жизни имеет причинно-следственные связи, и если что-то складывается не так, нужно изменить алгоритм действий.

В качестве примера он привел притчу о мудреце, которого спросили, что он сможет сделать, если попадет по дороге под камнепад. Мудрец задумался и оптимистично ответил, что его там просто не будет.

Синарев добавил, что разница между успешными людьми и вечными неудачниками в отношении к происходящему и способности делать выводы. Он указал, что происходящие и с теми, и с другими события одинаковы, вопрос в том, каким образом они расцениваются.

По мнению психолога, тех, кто умеет достигать своих целей, характеризует умение совершать поступки, приводящие к необходимым результатам, и способность не повторять свои ошибки. Он посоветовал не считать свои действия поражением, а видеть в них обратную связь и опыт, бесценный ресурс, который следует использовать в дальнейшей жизни.

«Соответственно, если что-то не устраивает — нужен другой алгоритм действий: обучайтесь, меняйте работу, место жительства, отношения. Думайте, делайте выводы и действуйте», — заключил Синарев.

Ранее клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, как самостоятельно можно диагностировать у себя зависимость от кофе и избавиться от нее.

