Россиянам рассказали способ сохранить деньги в «черную пятницу»

Чтобы сохранить деньги в черную пятницу и не потратить за один раз месячный бюджет, нужно заранее подготовиться. Способ сохранить зарплату рассказал психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский, его слова приводит «360».

Эксперт порекомендовал заранее запланировать бюджет, а также список покупок, которые находятся в приоритете.

«Важно, чтобы покупатель рядом имел адекватного близкого, который способен остановить в случае растрат», — объяснил психолог.

В случае покупки большого количества ненужных вещей некоторые люди начинают винить себя в этом. Профессор советует искать плюсы даже в такой ситуации. Он предложил использовать ненужные вещи в качестве подарков, что будет действовать как реабилитация для сорвавшегося и купившего чрезмерное количество вещей человека.

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