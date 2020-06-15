Раскрыт способ купить одежду нужного размера без примерки

Персональный стилист Сьюзи Хаслер (Susie Hasler) раскрыла способ подобрать одежду нужного размера без примерки после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Ее рекомендации приводит Daily Mail.

В первую очередь британка советует составить список необходимых вещей. «Чем лучше вы подготовлены к посещению торгового центра, тем меньше времени вы потратите на поиск и просмотр одежды», — отмечает Хаслер. Также она рекомендует заранее ознакомиться с ассортиментом выбранных брендов онлайн, чтобы понимать, на какие магазины не стоит тратить время.

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Перед тем как отправиться на шопинг, стилист призывает покупателей определить тип своей фигуры и изучить таблицы размеров. «Измерьте длину ног, бедер, талии, плеч и бюста, чтобы понять, какой размер вам подходит в каждом магазине. Также убедитесь, что размер, указанный на вешалке, совпадает с тем, что указан на этикетке», — добавила она.

По словам эксперта, чтобы определить подходящий к тону кожи цвет, необходимо поднести выбранную вещь к лицу при хорошем освещении. Помимо этого, Хаслер не советует покупать одежду с чрезмерно ярким принтом, поскольку есть риск, что «случайная покупка» может не вписаться в гардероб.

Ранее в июне московский психолог дала россиянам советы по поводу шопинга в связи со снятием режима самоизоляции. По ее мнению, для того чтобы избежать ненужных, импульсивных покупок, следует отправляться на шопинг сытыми и в хорошем настроении.

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