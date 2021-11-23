В Сербии оценили выгоду от сотрудничества с Россией по газу

Сербии, если бы не сотрудничество с Россией, пришлось платить бы 800-900 евро за тысячу кубометров газа. Такую цену назвал президент страны Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что такую цену Сербия не может выдержать экономически. «Если бы у нас не было газопровода, если бы мы не сотрудничали с Российской Федерацией, тогда у нас не было бы газа», — отметил он. По словам Вучича, политика дружбы с Россией дала реальные результаты. Он заверил, что Сербия не планирует вступать в НАТО и другие военные союзы, сохраняя нейтралитет.

В Сербии считают комфортной и выгодной цену газа из России в 500 долларов за тысячу кубометров. Власти страны хотят увеличить закупки природного газа в России до трех миллиардов кубометров в год

Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала более двух миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.

На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около четырех миллиардов кубометров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.