Сальма Хайек снялась в купальнике с декольте и взволновала фанатов

Актрису Сальму Хайек засняли во время сна в гамаке в синем купальнике с декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фото в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в слитном синем купальнике с глубоким декольте. Хайек засняли лежащей в гамаке без макияжа и с собранными в пучок волосами. «Нет ничего лучше сна в гамаке после мероприятий по случаю выхода двух фильмов с моим участием», — подписала она пост, который набрал почти 860 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Спящая красавица», «Ты чертовски горяча», «Потрясающая даже во время сиесты», «Какая же ты красавица с невероятным телом», «Сексуальная женщина», — восхищались они.

В октябре Сальму Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее пользователи сети

