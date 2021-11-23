Ради российского мегапроекта предложили снести часть Петербурга

Петербургские власти допустили, что ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург придется снести исторический квартал в центре города. План одного из главных российских мегапроектов обсудили на совете по сохранению культурного наследия, пишет «Фонтанка».

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Разработчики захотели уничтожить часть зданий в районе Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка — этот участок охраняется городскими властями, и демонтировать дома там запрещено. Архитекторы предложили внести изменения в законодательство — добавить раздел, допускающий снос квартала без восстановления в рамках программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

Под строительство терминала ВСМ планируют разрушить 18 исторических жилых домов, корпуса склада Кокоревых и бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон». Кроме того, придется снести пять дореволюционных зданий станции Фарфоровский пост и сам вокзал «Фарфоровская» — на их месте появится новая платформа. Однако члены совета не имеют полномочий, чтобы вносить изменения в городское законодательство. Они решили создать специальную рабочую группу, чтобы более детально изучить вопросы сохранения исторического наследия.

Впервые о строительстве ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом заговорили в августе. В сентябре мегапроект включили в проект государственного бюджета на 2022-2024 годы. Закончить дорожные работы и запустить поезда планируют к 2027 году. Однако в правительстве поставили под сомнение реализацию проекта. Вместо пассажирского маршрута власти предложили создать между двумя крупнейшими городами выделенный грузовой ход, но позже опровергли эту информацию.