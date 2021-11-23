В России нашли аргументы в пользу строительства одного из главных мегапроектов

ОАО РЖД пытается убедить правительство в необходимости строительства пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, в качестве аргумента в пользу строительства мегапроекта компания указывает, что без магистрали страна лишится перспективных грузопотоков в порты северо-западного региона. А для вывоза грузов все равно понадобится развитие железнодорожной инфраструктуры, что обойдется почти в те же деньги, что и ВСМ (1,6 триллиона рублей против 1,7 триллиона).

Еще одним доводом РЖД сочла снижение пассажиропотока в Центральном транспортном узле на 15 миллионов пассажиров в год, в Санкт-Петербургском — до 12 миллионов пассажиров.

«Коммерсантъ» утверждает, что решение о судьбе магистрали еще не принято. Однако, по заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, власти не планируют отказываться от проекта. Он добавил, что проект может быть реализован в несколько этапов. «Сейчас мы сконцентрированы на создании железнодорожных входов и выходов из городов, а в дальнейшем запустим основной ход», — уточнил Хуснуллин.

О планах построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стало известно в августе. В сентябре она была включена в предварительный проект федерального бюджета на 2022-24 годы. Завершить строительство предполагалось к 2027 году, после чего магистраль была бы интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД).

В 2020 году замглавы Минтранса Владимир Токарев рассказывал, что первый поезд по новой дороге из Москвы в Петербург пройдет в декабре 2026 года. На чистую прибыль трассу планировалось вывести в 2031-м.