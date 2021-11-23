Маляр из села на Камчатке превратил Toyota Corolla в шестиколесный монстр-трак

На Камчатке маляр создал вездеход с огромными колесами на базе старой Toyota Corolla

Маляр по имени Владимир из камчатского поселка Березняки создал вездеход на базе легковушки Toyota Corolla, передает Telegram-канал Amur Mash. Теперь монстр-трак передвигается на четырех или шести колесах в зависимости от задач.

«94-й год. Купил ее за 20 тысяч. Эта машина полностью — от винта до винта то есть — своими руками», — сказал он.

Россиянин признался, что вложил в переделку авто 200 тысяч рублей, но теперь она может проходить где угодно, в том числе — преодолевать неглубокие реки. Конструктор назвал свой вездеход «Котлета». Расход бензина монстр-трака составляет 18-20 литров на 100 километров.

Теперь маляр задумался о создании нового вездехода. Базой для него, возможно, станет грузовик ГАЗ-66.

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