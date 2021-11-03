В Благовещенске рысь пришла поспать на автобусную остановку

В Благовещенске местный житель ехал на машине, когда заметил дикое животное. В итоге оказалось, что это рысь, которая пришла на автобусную остановку. Россиянин заснял необычную встречу с большой кошкой и выложил видео в сеть. Запись публикует «360».

На видео показано, как автомобиль едет по дороге и затем притормаживает рядом с остановкой общественного транспорта. В этот момент россиянин переспрашивает, что за животное он видит перед собой, а потом восклицает, что «рысь нашел». На лавочке видно животное, которое, вероятно, пришло поспать. Большая кошка лежала на деревянных перекладинах и смотрела на автомобиль. Затем рысь поднялась и быстро отскочила от машины, захотев бежать в лес.

Позднее зоолог Илья Володин прокомментировал поведение рыси на видео. В беседе с «360» он объяснил, что выйти к людям может молодое животное. Володин предположил, что зверю было интересно все исследовать или же хищник не осознавал опасности.

Уточняется, что дальневосточная рысь — редчайшее животное, которое находится на грани исчезновения из-за того, что ее мех представляет ценность для охотников. В основном хищник обитает в сибирских лесах, но также его можно встретить и в средней полосе страны.

Ранее в национальном парке «Таганай» рысенок попал в фотоловушку, которая запечатлела его тренировки охоты с матерью. На видео показано, как малыш старательно повторяет за матерью движения, обнюхивая и рассматривая камни.