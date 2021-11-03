Легендарные раритеты проехали по дорогам Владивостока

Во Владивостоке состоялся ежегодный проезд раритетных автомобилей, приуроченный ко дню автомобилиста. Об этом сообщает ОТВ.

В этот раз колонна музея техники состояла из 18-ти легендарных машин, установив тем самым рекорд. Во главе колонны проехала милицейская машина на базе «Волги».

По словам учредителя музея Анатолия Козицкого, в колонне двигались редчайшие автомобили, например, ГАЗ-АА. «Это первая автомашина, ей 90 лет, которая была выпущена в России. Это переход от Форда к ГАЗ-АА. Это, можно сказать, наполовину первый отечественный автомобиль. И я решил его продемонстрировать в дороге — как он себя ведет», — рассказал он.

В ретро-колонне проехали и зарубежные автомобили, например Cadillac Fleetwood.