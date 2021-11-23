В WhatsApp появится новая функция

В новой версии мессенджера WhatsApp для Android появится функция, которая позволит пользователям реагировать на сообщения, а также получать уведомления о реакциях собеседников. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в новой бета-версии WhatsApp у пользователей появится возможность оценивать полученные сообщения с помощью различных смайликов. Функция будет в грядущем обновлении мессенджера для Android, однако точная дата его выхода пока не раскрывается.

В WABetaInfo уточнили информацию касательно того, что мессенджер разрабатывает аналогичную функцию для устройств на базе iOS. Теперь же, как отмечает портал, WhatsApp решил запустить ее и для смартфонов на Android.

Ранее стало известно, что у пользователей WhatsApp появилась возможность скрывать некоторые данные своего профиля от части контактов. Функция, повысившая приватность юзеров, позволила им настраивать списки тех людей, кто видит время последнего посещения, фото профиля и блок с личной информацией.