Посол России в США о санкциях против МФТИ: заявления Вашингтона не выдерживают критики

Посол России в США Анатолий Антонов счел деструктивными новые санкции американского Министерства торговли, в частности направленные против Московского физико-технического института (МФТИ). Он подчеркнул, что заявления Вашингтона об угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов со стороны организации не выдерживают критики. Сообщение опубликовано в Facebook дипмиссии.

«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей», — подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил, что МФТИ действительно готовит технических специалистов, в том числе для военно-промышленного комплекса, но 4каким образом это угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, можно лишь догадываться. Посол заключил, что никаких фактов Москве, как обычно, предоставлено не было.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

