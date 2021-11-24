В МФТИ выразили надежду на сотрудничество с американскими вузами после санкций

Ректор МФТИ Ливанов надеется на сотрудничество с вузами США после введения санкций

Московский физико-технический институт (МФТИ) выразил надежду на продолжение сотрудничества с вузами и научными институтами США после введения санкций американским министерством торговли. Об этом заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что институт был удивлен решением официальных властей Соединенных Штатов о внесении его в санкционные списки и наложении экспортных ограничений.

«Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами и физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки», — подчеркнул Ливанов.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

