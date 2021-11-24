Apple приостановила продажи в Турции из-за обвала лиры

Компания Apple временно приостановила продажи в Турции через свой официальный онлайн-магазин. Как сообщает РИА Новости, такое решение было принято на фоне резкого падения лиры.

Из-за обесценивания национальной валюты товары Apple стали стоить дешевле на турецком рынке, чем в случае их частного ввоза из США. В отпускную цену товаров Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают конечную стоимость для потребителя. Из-за этого многие граждане привозят продукцию Apple из-за рубежа, в том числе из США, или заказывают ее через знакомых — в случае iPhone это на 35 процентов дешевле по сравнению с покупкой телефона в Турции. Но теперь из-за резкого падения лиры итоговая стоимость многих товаров Apple стала ниже, чем в США.

Сейчас покупки на сайте Apple недоступны для граждан Турции — в корзину невозможно положить ни один товар. Предполагается, что Apple возобновит продажи после того, как повысит цены на все товары в соответствии с динамикой курса, чтобы компенсировать падение стоимости из-за обвала лиры.

Турецкая валюта начала падать после снижения ключевой ставки с 16 до 15 процентов при рекордных темпах инфляции. Президент Турции Реджейп Тайип Эрдоган обещает и дальше снижать ключевую ставку, так как считает, что это поможет сдержать рост цен. Падение национальной валюты не пошатнуло уверенности главы государства — в середине ноября Эрдоган заявил, что выбранная тактика является верной. 24 ноября лира незначительно выросла до 11,58 лиры за доллар, но затем вернулась к прежнему курсу. Временный рост эксперты связали с встречей Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби, а также с продажей долларов госбанками Турции.

