Лира взяла передышку после рекордного падения

Турецкая валюта взяла передышку после рекордного за последние 20 лет падения и незначительно поднялась в ходе торгов до 11,58 лиры за доллар. Bloomberg связывает рост лиры с официальной встречей между главами Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном соглашение о сотрудничестве между своими фондами благосостояния и фондовыми биржами. На фоне их встречи, которая пройдет в Анкаре, лира выросла на 11 процентов.

«История показывает, что лира имеет тенденцию восстанавливаться после резких падений, когда ситуация перестает ухудшаться — даже если условия не улучшаются, — рассказал директор по развивающимся рынкам Medley Global Advisors в Нью-Йорке Ник Штадтмиллер. — Но среднесрочная тенденция для лиры будет оставаться нисходящей до тех пор, пока денежно-кредитная политика будет слишком мягкой».

Также 23 ноября Эрдоган провел встречу с председателем Центрального банка Шахапом Кавджиоглу, детали которой не разглашаются. Предполагается, что глава регулятора и президент обсудили падение национальной валюты. Стоимость лиры начала опускаться после очередного снижения ключевой ставки с 16 до 15 процентов, несмотря на рекордный уровень инфляции в стране.

Эрдоган придерживается мнения, что низкая ключевая ставка будет способствовать сдерживанию роста цен. Такие взгляды противоречат классическому представлению о механизме работы ключевой ставки. Тем не менее, Центральный банк продолжает опускать ключевую ставку, что заставляет участников рынка и экспертов сомневаться в независимости регулятора. Падение национальной валюты не повлияло на убеждения Эрдогана — президент по-прежнему считает выбранную тактику борьбы с инфляцией верной.