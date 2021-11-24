Главу одной из компаний «Газпрома» задержали

Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева и его заместителя Александра Савостьянова по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, глава компании «Газпрома» получал взятки от предпринимателей за подключение жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям и за согласование актов ввода их в эксплуатацию (часть 8 статья 204 Уголовного кодекса России). Совокупная сумма взяток оценивается в 20 миллионов рублей.

Вместе с Рудневым и его подчиненным задержаны заместители директоров филиалов «Газпром газораспределение Краснодар» в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Следствие будет просить об аресте подозреваемых.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» входит в структуру «Газпром межрегионгаз», дочернюю компанию «Газпрома». Она является крупнейшим поставщиком газа в регионе. В прошлом году ее выручка составила 6,3 миллиарда рублей, прибыль — 162,65 миллиона. Об обысках в компании накануне сообщали несколько источников.

В начале ноября суд Благовещенска арестовал главу отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.