Важнейший банк мира собрался пережить коммунизм в Китае

Глава американского банка JPMorgan Chase, признанного важнейшим в мире, пошутил, что его кредитная организация собралась пережить коммунизм в Китае. Слова банкира Джейми Даймона приводит Reuters.

Высказывание Даймона было связано с тем, что в 2021 году одновременно отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК) и работы JPMorgan Chase в этой азиатской стране. «Могу поспорить, мы продержимся дольше», — заявил банкир, добавив, что не смог бы произнести нечто подобное в Китае. «Хотя они все равно, вероятно, слушают», — добавил он.

В настоящее время банк имеет филиалы в крупнейших городах Китая, среди которых Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. По словам Даймона, он по-прежнему заинтересован в ведении бизнеса в Китае и расширении своего присутствия в стране.

В конце 2019 года JPMorgan Chase получил одобрение властей на открытие в Китае инвестиционного подразделения, оказывающего в том числе брокерские и андерратийнговые (содействие проведению IPO и выходу на биржу) услуги. Согласно местным законам, это возможно только в форме совместного предприятия (СП) с китайской компанией. Однако в августе нынешнего года Пекин выдал JPMorgan Chase разрешение стать первым в истории единоличным иностранным акционером такого подразделения.

23 ноября JPMorgan Chase был признан важнейшим банком для мировой финансовой системы. К такому заключению пришел Совет по финансовой стабильности (FSB), объединяющий представителей центральных банков стран-участниц G20. Организация составила рейтинг кредитных организаций, имеющих статус системно значимых в глобальном масштабе, основанный на надбавках к нормативу достаточности капитала, применяемых к конкретному банку в его стране.

Норматив достаточности капитала является одним из основных показателей стабильности банка и его способности за счет собственных средств рассчитаться по обязательствам. В США к JPMorgan Chase применяется дополнительная надбавка в 2,5 процента, что является уникальным случаем для мировых банков в нынешнем году.