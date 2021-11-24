Названа самая популярная песня всех времен

Billboard: сингл Blinding Lights певца The Weeknd стал самой популярной песней всех времен

Сингл Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd стал самой популярной песней всех времен по версии журнала Billboard. Композиция сместила с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера.

Отмечается, что хит The Weeknd установил рекорд, проведя в чате 90 недель подряд. За это Billboard объявил композицию «величайшей песней всех времен».

Композиция The Twist была выпущена в 1960 году. Billboard присудил ей звание величайшей песни в 2008-м.

В мае этого года The Weeknd стал триумфатором премии Billboard Music Awards, получив награды сразу в десяти категориях. Он также лауреат главной номинации, получивший звание лучшего музыканта года.