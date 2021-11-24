Названа самая популярная песня всех времен

Сингл Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd стал самой популярной песней всех времен по версии журнала Billboard. Композиция сместила с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера.
Отмечается, что хит The Weeknd установил рекорд, проведя в чате 90 недель подряд. За это Billboard объявил композицию «величайшей песней всех времен».
Композиция The Twist была выпущена в 1960 году. Billboard присудил ей звание величайшей песни в 2008-м.
В мае этого года The Weeknd стал триумфатором премии Billboard Music Awards, получив награды сразу в десяти категориях. Он также лауреат главной номинации, получивший звание лучшего музыканта года.