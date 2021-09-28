В вузах Канады будут изучать рэп

В канадском университете будут изучать творчество рэперов Дрейка и The Weeknd

В канадском университете Райерсон разработали дисциплину, в рамках которой студенты изучат творчество рожденных в Торонто рэперов Дрейка и The Weeknd. Об этом сообщает телеканал CNN.

Курс будет называться «Деконструкция Дрейка и The Weeknd». Предмет станет доступным для студентов канадского вуза в зимнем семестре, который начнется 22 января 2022 года.

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«Пришло время признать и канонизировать наши канадские рэп- и R&B-иконы. Для студентов и историков крайне важно исследовать музыкальную сцену Торонто, которая "подарила" нам Дрейка и The Weeknd и создала им условия для мегапопулярности», — отметил профессор Далтон Хиггинс, который разработал учебную программу и будет преподавать предмет.

По словам Хиггинса, основной целью новой дисциплины станет тщательный анализ лирики обоих исполнителей. Во время занятий студенты также будут исследовать предпринимательскую сторону становления артистов, которые, по мнению профессора, должны быть «сильными бизнесменами, чтобы добиться успеха со скромным корнями».

Изучать творчество канадских хип-хоп-артистов студенты смогут в качестве одного из предметов первой междисциплинарной программы профессионального музыкального бакалавриата.

В мае этого года The Weeknd стал триумфатором премии Billboard Music Awards, получив награды сразу в десяти категориях. Он также стал лауреатом главной номинации, получив звание лучшего музыканта года.

