Netflix показал боевую сцену с чемпионкой UFC Шевченко

Netflix показал отрывок из фильма Bruised / «В синяках» с Валентиной Шевченко, выступающей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Видео сцены с участием спортсменки опубликовано в Twitter-аккаунте платформы.

Halle Berry = Director

Halle Berry = Actress

Halle Berry = Fighter



BRUISED is now on Netflix 🥊 pic.twitter.com/SQ0HUWPKRF — NetflixFilm (@NetflixFilm) November 24, 2021

Netflix поделился боевой сценой из фильма, режиссером которого выступила голливудская актриса Холли Берри. Она также исполнила главную роль в картине. На видео она бьется с персонажем Шевченко в клетке.

Шевченко — действующая чемпионка UFC. Она не единственный профессиональный боец, которая приняла участие в съемках фильма. В нем также можно заметить бразильянку Габи Гарсия.

Шевченко уже шесть раз защитила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Всего на счету представительницы Киргизии 22 победы при трех поражениях.