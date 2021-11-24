Теленок с четырьмя глазами и двумя ртами стал объектом поклонения

Четырехглазый теленок с и двумя ртами родился в индийском городе Индор, штат Мадхья-Прадеш и стал объектом поклонения местных жителей. Об этом сообщает издание The Mirror.
Уникальное животное родилось в доме у местного фермера. У животного два сросшихся черепа, четыре глаза, два рта и одна пара ушей. Теленок может пить молоко одновременно двумя ртами. Владельцы животного считают, что в остальном оно абсолютно здорово.
Необычный теленок привлек внимание местных жителей. Толпы людей наводнили ферму, чтобы поклониться существу, которого они сочли божественным чудом. Они подходят к животному и фотографируются с ним.
На сделанной очевидцами записи видно, как теленок стоит на четырех ногах и неуверенно идет, осматривая свой дом.
Ранее сообщалось, что в Австралии нашли ягненка с пятой ногой, располагающейся на голове. К развитию дополнительных конечностей, как правило нефункциональных, приводит редкое генетическое нарушение, которое называется полимелия.