Теленок с четырьмя глазами и двумя ртами стал объектом поклонения

Четырехглазый теленок с двумя ртами родился в Индии

Четырехглазый теленок с и двумя ртами родился в индийском городе Индор, штат Мадхья-Прадеш и стал объектом поклонения местных жителей. Об этом сообщает издание The Mirror.

Уникальное животное родилось в доме у местного фермера. У животного два сросшихся черепа, четыре глаза, два рта и одна пара ушей. Теленок может пить молоко одновременно двумя ртами. Владельцы животного считают, что в остальном оно абсолютно здорово.

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Необычный теленок привлек внимание местных жителей. Толпы людей наводнили ферму, чтобы поклониться существу, которого они сочли божественным чудом. Они подходят к животному и фотографируются с ним.

На сделанной очевидцами записи видно, как теленок стоит на четырех ногах и неуверенно идет, осматривая свой дом.

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