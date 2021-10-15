Найден счастливый и здоровый ягненок с пятой ногой на голове

В Австралии нашли ягненка с пятой ногой, располагающейся на голове. Об этом сообщает ABC News.

Его хозяин, фермер Сэм Кершнер, из штата Южная Австралия утверждает, что необычного ягненка обнаружил его отец. «Он присмотрелся и сказал: "У этой овцы пять ног", — рассказывает он. — Мы все встали, тоже глянули — и точно, так и есть».

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По словам Кершнера, до сих пор ему не доводилось видеть своими глазами животных с лишними конечностями. «Ягненок казался совершенно счастливым и здоровым, — говорит он. — Не похоже, что он страдает от каких-то медицинских проблем.

К развитию дополнительных конечностей, как правило нефункциональных, приводит редкое генетическое нарушение, которое называется полимелия. Ветеринар Пол Найлон, к которому обратился журналист ABC News, предположил, что из 200 тысяч ягнят приходится только один с пятой ногой. Лишняя нога принадлежала сиамскому близнецу животного, который погиб на ранних стадиях эмбрионального развития.

В 2017 году сообщалось, что на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Причиной появления у него лишних ног, вероятно, также стала полимелия.