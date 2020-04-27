Обнаружена шестиногая лягушка

В таиландской провинции Пхаяу жена фермера обнаружила в пруду шестиногую лягушку. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Земноводное само прыгнуло на колени женщины, когда та кормила рыб, которых ее муж разводит в многочисленных прудах. Присмотревшись, она заметила, что, помимо четырех лапок, которые есть у каждой лягушки, у этой имеется еще две, растущие на спине.

Вскоре на ферму стали заглядывать соседи, до которых дошли слухи о необычном животном. Одни хотели посмотреть на шестиногую лягушку, другие просили, чтобы она выбрала за них счастливые номера на лотерейном билете. Фермер тоже надеется, что лягушка принесет ему удачу. «Мы оставим ее у себя, но согласны и отдать ее в какой-нибудь буддистский храм, где о ней позаботятся», — говорит он.

В 2017 году сообщалось, что на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Причиной появления лишних ног стала полимелия.

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