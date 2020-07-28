Шестиногая корова с двумя хвостами дожила до двух лет

Во вьетнамской провинции Тханьхоа обнаружена корова с шестью ногами и двумя хвостами. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на Newsflare.

Две дополнительные ноги растут из плеча, не касаются земли и не причиняют корове видимых неудобств. По утверждению хозяина, лишние конечности были у нее от рождения.

Несмотря на отклонение, шестиногая корова благополучно дожила до двух лет, а небольшая семейная ферма, где ее держат, стала местом паломничества для желающих увидеть необычное животное.

К развитию дополнительных конечностей, как правило нефункциональных, приводит генетическое нарушение, которое называется полимелия. Дополнительные ноги принадлежали сиамскому близнецу коровы, который погиб на ранних стадиях эмбрионального развития.

В 2017 году сообщалось, что на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Причиной появления у него лишних ног, вероятно, также стала полимелия.