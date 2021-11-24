Чимаев заклеил ринг-герлз смайликами на совместном фото

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев опубликовал совместное фото с ринг-герлз. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

27-летний чеченец поделился снимком Стефана Ромаре — фотографа и журналиста. На оригинальном фото Чимаев позирует в обнимку с двумя ринг-герлз. В Twitter чеченский боец закрыл тела девушек гигантскими смайликами. «Никаких ринг-герлз!» — добавил он в описании.

Чимаев известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Чеченец одержал четыре победы в четырех поединках в промоушене. Его сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, обращая внимание на агрессивный стиль ведения боя и стремление перевести соперника в партер.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC. Он завершил выступления в MMA, после чего отметился неоднозначным высказыванием по поводу ринг-герлз. По словам россиянина, они бесполезны в MMA. Многие бойцы публично не согласились с его мнением.