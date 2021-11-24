Российскому турбизнесу предрекли «обрушивание в пропасть»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала новости о возможном банкротстве 60 процентов туроператоров и предрекла российскому турбизнесу «обрушивание в пропасть». Ее слова передает «Интерфакс».

Спикер заявила, что аналитики не подтверждают сообщений о массовом банкротстве компаний, поэтому туристы могут быть спокойны. Тем не менее она признала, что в последние месяцы рынок находится «на тонкой грани». «И связано это не с финансовым состоянием, не с устойчивостью компаний, а с выполнением обязательств по ковидным турам», — пояснила эксперт.

Ломидзе отметила, что большинство агентств (70 процентов) уже выполнили свои обязательства — по данным Ростуризма, совокупный объем долгов путешественникам изначально составлял 24 миллиарда рублей, а сейчас они сократились до семи миллиардов рублей.

«По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. Соответственно, примерно 200 тысяч человек сейчас могут остаться без денег и без равнозначного продукта», — добавила специалист и уточнила, что речь идет о тех туристах, которые приобрели путевки еще в 2020 году, однако так и не смогли ими воспользоваться.

По словам Ломидзе, основная проблема заключается в том, что сейчас путешественникам из России доступно слишком мало стран. В связи с этим туристические компании не могут предоставить туристам путевки по альтернативным направлениям, чтобы закрыть обязательства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что более 60 процентов российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии путевки. Бизнес попросил продлить отсрочку по обязательствам возврата клиентам средств за сорванные туры. В противном случае рынок ждет волна банкротств — у компаний недостаточно свободных средств для погашения долгов.