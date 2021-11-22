Российская семья с детьми застряла в открытом океане без запасов воды и еды

Российская семья из Новосибирска застряла на яхте в открытом океане во время кругосветного путешествия из-за ковидных ограничений. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал сын мореплавателя Федора Конюхова.

Так, по словам Оскара Конюхова, семья Клочковых находится в автономном плавании уже более 70 дней, поскольку ни одна страна не хочет принимать их лодку из соображений безопасности. «Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ», — уточнил спикер.

Как отметил источник, ситуация усложняется тем, что на борту находятся двое детей, у путешественников заканчиваются запасы пресной воды, нет свежей еды, а яхте требуется ремонт. «Сами представьте, 77 дней в автономном плавании, на сублимированных продуктах. Свежие уже давно закончились. В автономном плавании можно находиться и год, но они ведь этого не планировали, они планировали заходить на острова и пополнять запасы», — пояснил Конюхов.

Он добавил, что Клочковы пытались объяснить властям свое положение и даже просили, чтобы продукты им передали береговые службы, были готовы оплатить эту услугу, однако им все равно отказали. «Австралия, Новая Зеландия как-то сильно перестраховываются из-за коронавируса. Клочковы пытались объяснить властям на берегу, что они вот уже 77 дней находятся в океане и не являются ни носителями, ни заболевшими. Они чище и безопаснее тех, кто на берегу. Но для этих стран буква закона дороже. Это вопиющее безобразие», — прокомментировал ситуацию спикер.

При этом Конюхов уточнил, что сейчас семья направляется во Французскую Полинезию в надежде, что их примут хотя бы там. По его словам, идти на яхте до страны придется около двух недель и на тот момент, когда Клочковы прибудут туда, они будут в автономном плавании уже около 90 дней.

Семья Клочковых совершает кругосветное путешествие на яхте Lady Mary с 2018 года. На борту находятся четверо членов команды — капитан Клочков Андрей, его супруга и старший помощник Клочкова Марина, их дочь и старший матрос Клочкова Анастасия, а также 10-летняя юнга Клочкова Лада. За три года путешественники успели пройти мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Пятый этап их экспедиции должен был завершиться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса им пришлось год простоять в Западной Австралии.