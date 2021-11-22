Федор Конюхов отложил очередной подвиг на потом

Российский мореплаватель Федор Конюхов перенес старт экспедиции из Чили в Австралию на катамаране, начало которой было запланировано на декабрь 2021 года, из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе штаба по подготовке Конюхова, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника. Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране Nova на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года», — указано в сообщении.

Уточняется, что Конюхов был вынужден отложить очередной подвиг на потом из-за невозможности решить ряд вопросов, связанных со строительством транспортного средства дистанционно. «Сборка катамарана осуществляется в Англии, а вследствие закрытых границ Федор не смог регулярно посещать верфь, в то время как его присутствие необходимо. Есть шанс, что в декабре-январе 2021 года катамаран будет спущен на воду и начнутся ходовые испытания», — пояснили в штабе.

Кроме того, из-за введенных в разных странах ограничений на въезд команда путешественника вынуждена пересмотреть маршрут и поменять местами этапы океанского перехода. «Помимо Федора к местам старта и финиша должна прибыть команда, которая сначала подготовит катамаран к переходу. Мы готовы к соблюдению любых строжайших эпидемиологических требований, но въехать в Австралию сейчас практически невозможно», — рассказал сын мореплавателя Оскар.

В марте 2022 года начнется переход Конюхова через Атлантику. Финишировать планируется на островах Антигуа и Барбуда. Место старта будет определено в марте 2022 года с учетом текущей эпидемиологической ситуации и локальных ограничений.

Ранее в октябре путешественник описал свои планы на будущие поездки фразой «у меня все расписано до 2030 года». Он уточнил, что собирается пересечь Тихий океан на катамаране Nova, а также перелететь на воздушном шаре через Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Канады.