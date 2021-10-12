Россияне начали массово аннулировать туры в регионы по одной причине

Отечественные туристы начали массово отказываться от забронированных туров на ноябрьские праздники по одной причине — в регионах России вводятся новые антиковидные меры. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

«Реакция турбизнеса на введение ограничений в регионах из-за роста числа заболевших коронавирусом — растерянность: компании пока не понимают, чего ждать и как действовать дальше», — сказала она.

Тюрина добавила, что в некоторых областях, где ввели требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест, ситуация складывается особенно неприятная. «По информации одной из туркомпаний, практически все клиенты просят отменить уже сделанные брони, аннулируется большое число школьных групп», — уточнила пресс-секретарь.

При этом она отметила, что в ряде регионов, таких как Татарстан и Башкортостан, несмотря на введенные ограничительные меры, массовой отмены туров замечено не было. «Правда, как говорят туроператоры, и времени прошло мало, для реакции туристов нужна хотя бы неделя», — заключила специалист.

Ранее в октябре стало известно, что россияне массово захотели остаться дома на ноябрьские праздники — каждый четвертый опрошенный (26 процентов) планирует провести нерабочие дни за просмотром сериалов или чтением книг. Около 23 процентов респондентов заявили, что вообще не будут отмечать праздники и продолжат работать все четыре дня. При этом отправиться в путешествие по стране намерены 19 процентов отечественных туристов.