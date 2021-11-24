В Госдуме ответили на вопрос о дате рассмотрения законопроектов о QR-кодах

Госдума не будет рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре

Законопроекты о введении QR-кодов в самолетах, поездах дальнего следования и о праве субъектов вводить посещение общественных мест по цифровым пропускам не были включены в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думы на декабрь. Это следует из проекта постановления, пишет РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ с графиком работы парламента на следующий месяц Госдума утверждает в последний пленарный день текущего месяца. Так, на этой неделе это 25 ноября, откуда следует, что расписание окончательно не утверждено. Постановление только зарегистрировано и направлено в Совет Думы.

Ранее стало известно, что в правительстве проверят готовность транспортной системы к введению QR-кодов. По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, введение данной меры является необходимостью. Риски здесь абсолютно понятны, добавил он.

12 ноября в Государственную Думу внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Данная инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.