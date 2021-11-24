Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в России за неделю

Вице-премьер Голикова: за неделю в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,1%

В России за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, сильнее всего уровень заболеваемости COVID-19 снижается в Москве, Санкт-Петербурге и в Подмосковье. Из-за улучшения эпидемиологической обстановки коечный фонд для пациентов с коронавирусом сокращен на 11 процентов, добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что заболеваемость по итогам недели составила 175,6 на 100 тысяч населения.