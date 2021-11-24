Вирусолог дал прогноз по динамике заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik дал прогноз по динамике заболеваемости коронавирусом в России.

Он отметил, что уже несколько дней в стране фиксируется снижение выявляемых случаев, и такая динамика может означать, что пик заболеваемости пройдет, и волна пошла на спад.

«Надежда на окончание волны уже появилась. Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более, что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили. Теперь будет снижение», — пояснил врач, отметив, что в этом году перелом произошел почти на месяц раньше, чем в прошлом.

Однако вирусолог призвал россиян не расслабляться, подчеркнул, что «спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей» и напомнил о важности вакцинации от коронавируса.

Если мы получим очень высокое количество людей, встречавшихся с коронавирусом в той или иной форме, то только тогда мы получим определенную защиту против пятой волны COVID-19, — пояснил Чепурнов.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации от коронавируса в 4-5 раз. По словам специалиста, в таком случае коллективный иммунитет в России достигнет необходимого уровня через три месяца.