Вирусологи оценили слова Гинцбурга о преимуществе назальной вакцины от COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский оценил слова директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о преимуществе назальной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РБК.

По словам Гинцбурга, если вакцинированные от COVID-19 привьются дополнительно назальным препаратом, то они перестанут быть переносчиками инфекции. Вознесенский заявил, что относится к этому скептически. «На сегодняшний день еще не опубликованы результаты испытаний интраназальной вакцины, она не зарегистрирована. Поэтому давать такие рекомендации пока преждевременно», — отметил он.

Специалист считает, что только после опубликования результатов исследования с понятными сроками и на различных группах населения, можно будет говорить об эффективности назальной вакцины и изучить возможность ревакцинации после «Спутника V».

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в свою очередь отметил, что в настоящее время рано говорить о конкретном применении нового препарата. По его словам, человек после обычной вакцинации способен передавать вирус другому. «Что касается интраназальной вакцины, когда она появится, то будет очень полезной при профилактике COVID-19. Но пока говорить об этом рано», — подчеркнул он.

В октябре Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Директор учреждения Александр Гинцбург заявлял, что данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки. Назальный препарат дополняет ее, создавая еще один барьер на пути коронавируса.