В Минске отреагировали на украинскую спецоперацию на границе с Белоруссией

Украинская спецоперация «Полесье» на границе с Белоруссией является попыткой спровоцировать конфликт. Об этом заместитель председателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич заявил в интервью «Известиям».

Депутат отреагировал на сообщение о развертывании спецоперации в приграничной зоне и отметил, что со стороны Белоруссии для Украины никогда не исходило какой-либо угрозы. По его мнению, своими действиями Киев пытается спровоцировать Минск на конфликт, а также найти виновных в проблемах украинских общества и власти.

«Мы в том числе были площадкой по урегулированию ситуации в самой Украине. И ей остаемся. И ни на какие провокации мы не поддадимся, риторика эта смешна. Искать врагов проще всего», — добавил Гайдукевич.

При этом он поддержал решение Киева укрепить границу и подчеркнул, что такие проблемы, как преступность и незаконный оборот оружия, исходят именно с украинской стороны.

Ранее Государственная пограничная служба Украины объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Для этого ведомство увеличило число пограничников на местах, а к патрулированию местности привлекло беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и авиацию.