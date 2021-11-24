В Челябинске откроется выставка итальянской графики XVII века

В Картинной галерее Музея изобразительных искусств в Челябинске пройдет выставка «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века». Об этом сообщает издание «Челябинский обзор».

В музей из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств прибыли 40 произведений итальянских мастеров. Выставку решили открыть на день раньше — 25 ноября, ее можно будет посетить по обычному билету, хотя традиционно мероприятие закрытое.

Центром экспозиции станет масштабное полотно «Спящий Амур», написанное, возможно, Гвидо Рени. ​Картину окружат 39 офортов, выполненных художниками, которые определили лицо искусства Италии XVII столетия — переломного в истории культуры Европы.

Выставка продлится до 6 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открылась выставка фотохокку, связанная с художественной культурой Японии. Об этом сообщает издание «Республика». Всего на конкурс было представлено 120 фотохокку, присланных из разных городов России, однако один из участников живет в болгарском городе Казанлык.