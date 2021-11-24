В Челябинске откроется выставка итальянской графики XVII века

В Картинной галерее Музея изобразительных искусств в Челябинске пройдет выставка «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века». Об этом сообщает издание «Челябинский обзор».
В музей из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств прибыли 40 произведений итальянских мастеров. Выставку решили открыть на день раньше — 25 ноября, ее можно будет посетить по обычному билету, хотя традиционно мероприятие закрытое.
Центром экспозиции станет масштабное полотно «Спящий Амур», написанное, возможно, Гвидо Рени. Картину окружат 39 офортов, выполненных художниками, которые определили лицо искусства Италии XVII столетия — переломного в истории культуры Европы.
Выставка продлится до 6 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открылась выставка фотохокку, связанная с художественной культурой Японии. Об этом сообщает издание «Республика». Всего на конкурс было представлено 120 фотохокку, присланных из разных городов России, однако один из участников живет в болгарском городе Казанлык.