Россию обвинили в манипулировании мировым рынком нефти и газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) обвинило Россию, Саудовскую Аравию и других крупных поставщиков энергии в манипуляциях с созданием «искусственного дефицита» на рынке нефти и газа, пишет Bloomberg.

«Сегодня цены на ключевое топливо находятся в опасной для большей части развивающих стран зоне», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. Он призвал ОПЕК+ «учесть ситуацию и принять необходимые меры, чтобы успокоить мировой рынок нефти и помочь снизить цены до приемлемых уровней».

ОПЕК и союзники на следующей неделе должны согласовать политику по добыче нефти. На последней встрече в ноябре они не отреагировали на просьбу США о серьезном наращивании производства, вместо этого договорившись об увеличении добычи лишь на 400 тысяч баррелей в день в декабре.

В США 23 ноября объявили, что используют 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, рассчитывая добиться снижения цен на нефть. На такой же шаг пойдут и другие страны — Великобритания, Южная Корея, Япония, а также Китай и Индия. Аналитики Goldman Sachs назвали объемы нефти, которую планируется использовать из запасов США и союзников, «каплей в море». Выпуск топлива составит от 70 до 80 миллионов баррелей нефти, в то время как участники рынки ожидали 100 баррелей и больше.