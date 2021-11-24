Попытки США снизить цены на нефть назвали «каплей в море»

Аналитики Goldman Sachs назвали объемы нефти, высвобожденной из государственных запасов США и союзников, «каплей в море». Как сообщает Reuters, выпуск топлива составит от 70 до 80 миллионов баррелей нефти, в то время как участники рынки ожидали 100 баррелей и больше.

«Согласно нашей модели ценообразования, такой объем снизит стоимость нефти на два доллара за баррель, что значительно меньше, чем восемь долларов за баррель, зафиксированные с конца октября», — говорится в сообщении банка. Ранее США, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания договорились о высвобождении нефти из государственных запасов. Таким образом мировые лидеры пытаются снизить цены на нефть, которые растут в условиях сокращения предложения и роста спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Президент США Джо Байден неоднократно обращался к Организации стран-экспортеров нефти и России с просьбой нарастить добычу нефти. Однако ОПЕК+ решили сохранить предложение на прежнем уровне. Как объяснили страны-экспортеры, спрос на нефть еще может понизиться из-за новых вспышек коронавируса и локдаунов, поэтому спешить с увеличением объемов добычи не стоит. Во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином Байден попросил Китай высвободить запасы нефти.

Великобритания, Южная Корея, Япония, Китай и Индия согласились единовременно с США выпустить запасы нефти. После этого решения цены на нефть выросли на фоне неоправданных ожиданий участников рынка. Марка Brent выросла в цене на 1,52 процента, а марка WTI — на 1,2 процента. На момент написания новости Brent торгуется на уровне 81,8 доллара за баррель, а WTI — 78,35 доллара за баррель, по данным биржи ICE.