20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась с обнаженной грудью для модного журнала

Дочь американской манекенщицы Синди Кроуфорд, супермодель Кайя Гербер, попозировала для обложки модного журнала Elle в откровенных образах. Фотографии из декабрьского выпуска появились в Instagram-аккаунте издания.

20-летняя Гербер приняла участие в съемке, автором которой стал звездный фотограф Натаниэль Голдберг (Nathaniel Goldberg). На первом размещенном в соцсети снимке модель запечатлена в расстегнутом пиджаке марки Azzaro, расшитом пайетками, а на втором — в платье Miumiu из прозрачной ткани с кристаллами Swarovski, через которое просвечивает ее обнаженная грудь. На третьем кадре знаменитость одета в черный брючный костюм и прозрачный бюстгальтер креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Кроме того, Кайя Гербер стала героиней обложки свежего номера Elle. На главной странице она позирует в сетчатом черном боди Saint Laurent с объемным воротником из голубых перьев и часах Omega.

В октябре манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и стала объектом обсуждений в сети. Папарацци запечатлели Гербер вместе с возлюбленным Джейкобом Элорди, когда они направлялись на вечеринку после бала Met Gala. Знаменитость вышла на публику в черном мини-платье из прозрачной ткани без нижнего белья.